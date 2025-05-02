غائم جزئيا ورياح مثيرة للرمال.. تعرف على حالة الطقس بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة، طقس غائم جزئيًا مع نشاط الرياح المحملة بالرمال الخفيفة وتزداد داخل الظهير الصحراوي خاصة الطرق الدولية، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى.

وأهاب مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة قائدي السيارات من مرتادي الطريق الدولي، بتوخي الحذر نتيجة لهبوب الرياح المحملة بالرمال، حرصًا على حياتهم.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات في بيان اليوم، أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى ونشر معدات الحملات الميكانيكية للوحدات المحلية على الطرق الدولية، كلًا في الحيز الجغرافي بمدن المحافظة، لرفع تراكمات الرمال التي خلفتها العاصفة الرملية التي تعرضت لها البلاد.

وأوضح البيان، أن المحافظة يسودها طقس حار نهارًا معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، ونشاط الرياح على فترات متقطعة بسرعة 37 كيلو في الساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، ونشاط الرياح على البحر لتكون اتجاهها شمالية غربية/ جنوبية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج به من 1,5 إلى 2 متر.

وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق الدولية، وتفعيل الرادارات للحد من السرعة.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 27 والصغرى 17، وفي مدينة رأس سدر العظمى 27 والصغرى 18، وفي مدينة طابا العظمى 24 والصغرى 16، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 23 و الصغرى 10، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 29 والصغرى 20 درجة.