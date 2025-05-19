خروج 7 عربات من قطار بضائع بالدقهلية (صور)

الدقهلية – رامي محمود:

شهدت محافظة الدقهلية، صباح اليوم، خروج 7 عربات من قطار بضائع عن القضبان أمام قرية دنجواي التابعة لمركز شربين، أثناء توجه القطار من العين السخنة بالسويس إلى ميناء دمياط، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من الأجهزة الأمنية بخروج عربات قطار بضائع عن مسارها بمزلقان دنجواي. وانتقلت على الفور فرق الطوارئ، وضباط شرطة النقل والمواصلات، وقوات الحماية المدنية، إضافة إلى مسؤولي رئاسة مركز ومدينة شربين وهيئة السكك الحديدية، حيث تبين أن الحادث نجم عن اختلال توازن القطار.

وتمكنت فرق الطوارئ بالتعاون مع أوناش الهيئة واللجنة الفنية من إعادة القطار إلى مساره الطبيعي، دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية. فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.