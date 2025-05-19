السيطرة على حريق بفندق شعبي في السوق السياحي بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جهود قوات الحماية المدنية في التعامل مع حريق محدود اندلع بأحد الفنادق الشعبية في السوق السياحي، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المحال التجارية والمناطق المجاورة.

أشاد المحافظ بسرعة تدخل الحماية المدنية، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة أسهمت في عدم وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وفي السياق ذاته، أُحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة للوقوف على أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.