الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شنت شرطة البيئة والمسطحات، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية بالإسكندرية، حملة مكبرة استهدفت أوكار "فريزة" القمامة بنزلة أبو سعدة بمنطقة الرمل ثان.

كانت شركة نهضة مصر – المسؤولة عن أعمال النظافة بالإسكندرية – تلقت شكاوى من المواطنين بوجود تجمعات من المخلفات والقمامة وسط الكتلة السكنية، ما قد يسبب أضرارًا صحية للسكان والأطفال.

شارك في الحملة العقيد هشام عبد الباعث، قسم شرطة البيئة والمسطحات، والمقدم هيثم الشيخ، وكيل القسم، والرائد محمد بريك، معاون القسم، وضباط إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وممثلو نهضة مصر.

ووفقًا لشركة نهضة مصر، جرى رفع كافة مخلفات القمامة الموجودة وتحميلها بالسيارات، تمهيدًا لنقلها إلى محطات التخلص الآمن، طبقًا للقانون وقواعد السلامة والصحة المهنية.

وأوضح أحمد شحاته، رئيس المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر، أن حسام الدين إمام، رئيس مجلس إدارة الشركة، وجه بالتعاون والتنسيق المستمر والدائم مع كافة أجهزة الدولة لمواجهة ظاهرة "الفريزة".

تأتي الحملة بناءً على توجيهات اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء محمد عمارة، الحكمدار العام، واللواء محسن عبيدو، مساعد المدير للوحدات.