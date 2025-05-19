العثور على جثة مجهولة الهوية برشاح الحصافة في القليوبية

القليوبية – أسامة عبد الرحمن:

تكثف الأجهزة الأمنية في القليوبية جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة رجل مجهول الهوية، طافية على سطح مياه رشاح قرية الحصافة التابعة لدائرة مركز شبين القناطر.

كانت غرفة عمليات مديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا من أهالي المنطقة يفيد بوجود جثة تطفو على مياه الرشاح.

انتقلت فرق الإنقاذ والحماية المدنية إلى الموقع، وجرى انتشال الجثة التي تبين أنها تعود لرجل في العقد الرابع من العمر، ويرتدي ملابسه كاملة، دون العثور على ما يثبت هويته.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت النيابة العامة التحقيق. كما أُعدت نشرة بأوصاف الجثمان لتسهيل التعرف عليه، مع انتظار تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث لتحديد سبب الوفاة وملابسات الحادث.