جمع 5 أطنان من المخلفات الصلبة من قاع البحر في شرم الشيخ (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت مدينة شرم الشيخ تنظيم حملة لتنظيف قاع البحر، تم خلالها جمع نحو 5 أطنان من المخلفات الصلبة من منطقة السقالة، بمشاركة واسعة من الغواصين المصريين والأجانب، وذلك في إطار مبادرة بيئية تهدف إلى حماية الحياة البحرية وتعزيز مكانة شرم الشيخ كمدينة صديقة للبيئة.

وشاركت الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، في ختام الحملة التي نُفذت تحت رعاية محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد مبارك، مؤكدة أن مثل هذه الفعاليات تسهم بشكل فعّال في الحفاظ على التوازن البيئي، لا سيما حماية الشعاب المرجانية التي تُعد ثروة طبيعية مهددة.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن هذه الجهود تواكب التزام الدولة المصرية بمواجهة التغيرات المناخية والحد من التلوث البري والبحري، مشددة على استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات البيئية بالتعاون مع وزارتي البيئة والسياحة.

من جانبها، أوضحت ياسمين هيميس، رائدة المناخ ومؤسسة جمعية لحماية البحر الأحمر، أن الحملة شهدت مشاركة نحو 150 متطوعًا، بينهم ممثلون عن 30 مركز غوص من شرم الشيخ، مشيرة إلى أن المبادرة شملت تنفيذ غطستين استمرتا قرابة ساعتين، جرى خلالهما جمع أكثر من 900 كيلوجرام من المخلفات.

وأكدت أن هذه الحملة تمثل واحدة من أكبر المبادرات البيئية التي تعكس جدية الدولة المصرية في تنفيذ توصيات مؤتمر المناخ، لافتة إلى أهمية استمرار هذه الجهود لحماية النظام البيئي البحري في البحر الأحمر، خاصة في المواقع السياحية الحساسة مثل شرم الشيخ ومحمية رأس محمد.