المنيا تبحث التوسع في برامج مكافحة الهجرة غير الشرعية (صور)

المنيا - جمال محمد:

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ضمن فعاليات مبادرة "مراكب النجاة" التي تهدف لتعزيز الوعي المجتمعي وتوفير بدائل آمنة للشباب، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

اللقاء شهد حضور عدد من ممثلي الجهات المعنية، من بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث ناقش المشاركون خطط التوسع في تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية بمحافظة المنيا، بهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وربطها بجهود التنمية المحلية.

وأكد المحافظ على التزام المنيا بتعزيز التعاون مع اللجنة والجهات الشريكة لدعم المشروعات الصغيرة، وتنفيذ مبادرات التمكين الاقتصادي والتأهيل المهني للشباب، مشيدًا بالدور المحوري لمبادرتي "مشروعك" و"بداية" في إتاحة فرص العمل وتعزيز الانتماء الوطني.

من جانبها، أشادت السفيرة نائلة جبر بتفاعل المحافظة مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وبالدعم المقدم لبرامج التوظيف وتمويل المشروعات، معتبرة أن ما تحقق من نتائج في هذا الملف جاء بفضل التنسيق بين الجهات الوطنية، مؤكدة استمرار تنظيم الزيارات الميدانية للمحافظات لترسيخ الوعي المجتمعي بخطورة الهجرة غير الشرعية.

كما شهدت الزيارة عقد اجتماع موسع مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لمناقشة آليات التصدي للظاهرة، تخلله عروض تقديمية من الجهات المشاركة حول جهودها في هذا السياق.

واختتمت الفعاليات بجولة تفقدية لمعرض الحرف اليدوية الذي يعكس التراث المحلي ويبرز قدرات الشباب في المشروعات الإنتاجية.