بعد شكوى مواطن من الأسعار.. تحرك عاجل من السياحة ضد كافيه شهير بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شنت الإدارةُ المركزيةُ للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليومَ الاثنين، حملةً مكبرةً استهدفت كافيهًا شهيرًا أمام بئر مسعود بمنطقة ميامي بكورنيش الإسكندرية، بعد شكاوى بمخالفته الأسعارَ.

كانت إدارةُ السياحة والمصايف قد تلقت شكوى من مواطنٍ يُفيد بوجود اختلافٍ في أسعار المشروبات بكافيه بمنطقة ميامي عن قائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة.

ووجّه العميدُ أحمد إبراهيم، مديرُ الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، مسؤولَ قسم المتابعة بالإدارة، بالتوجه على الفور إلى الكافيه المشار إليه، للتأكد من الشكوى بحضور الشاكي.

وتبيّن من الفحص صحةُ الشكوى، ووجودُ مخالفةٍ للأسعار المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة، وقد جرى تعديل الأسعار لتُصبح مطابقةً للقائمة المعتمدة، ومحاسبةُ الشاكي بالأسعار المعتمدة.

ووفقًا لبيانٍ صادر عن إدارة السياحة والمصايف، جرى استدعاءُ المدير المسؤول عن الكافيه إلى مقر الإدارة لاستكمال الإجراءات القانونية.