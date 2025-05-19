إخلاء سبيل مشجع نادي مالية كفر الزيات بضمان مالي ألف جنيه

الغربية - مروة شاهين:

قررت جهات التحقيق بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، إخلاء مشجع مالية كفر الزيات بضمان مالي ألف جنيه، بعد اتهامه بارتكاب فعل فاضح خلال التشجيع بالمدرجات أثناء مبارة المالية وكفر الزيات

كشفت تحريات المباحث الجنائية بدائرة مركز شرطة كفر الزيات في الواقعة والتي ظهر فيها بقيامه بخلع ملابسه خلال مبارة فريق مالية كفر الزيات وتلا أنه مشهد فج خادش للحياء العام.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق بمركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية التحفظ على "حمادة. ال" أحد مشجعي نادي مالية كفر الزيات على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامه بارتكاب فعل فاضح في المدرجات أثناء احتفاله بفوز فريقه على فريق تلا في دوري القسم الثاني.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن المشجع قام بتصرفات غير لائقة أمام الجماهير عقب انتهاء المباراة، مما دفع قوات الأمن إلى التحفظ عليه، و تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بحجزه لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الحادث.