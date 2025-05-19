إعلان

إخلاء سبيل مشجع نادي مالية كفر الزيات بضمان مالي ألف جنيه

04:54 م الإثنين 19 مايو 2025

أحد مشجعي النادي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربية - مروة شاهين:

قررت جهات التحقيق بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، إخلاء مشجع مالية كفر الزيات بضمان مالي ألف جنيه، بعد اتهامه بارتكاب فعل فاضح خلال التشجيع بالمدرجات أثناء مبارة المالية وكفر الزيات

كشفت تحريات المباحث الجنائية بدائرة مركز شرطة كفر الزيات في الواقعة والتي ظهر فيها بقيامه بخلع ملابسه خلال مبارة فريق مالية كفر الزيات وتلا أنه مشهد فج خادش للحياء العام.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق بمركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية التحفظ على "حمادة. ال" أحد مشجعي نادي مالية كفر الزيات على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامه بارتكاب فعل فاضح في المدرجات أثناء احتفاله بفوز فريقه على فريق تلا في دوري القسم الثاني.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن المشجع قام بتصرفات غير لائقة أمام الجماهير عقب انتهاء المباراة، مما دفع قوات الأمن إلى التحفظ عليه، و تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بحجزه لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نادي مالية كفر الزيات محافظة الغربية مشجع مالية كفر الزيات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ماذا حدث في سرقة فيلا نوال الدجوي؟ 4 سيناريوهات الثالث صادم
-50.. لماذا قفز الجنيه أمام الدولار خلال تعاملات اليوم؟
كيف ردت مصر على طلبات صندوق النقد الدولي في المراجعة الخامسة؟ .. فخري الفقي يجيب
زيادة الرواتب في يوليو.. جدول أجور الموظفين بالدرجات المالية