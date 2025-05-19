فرق طبية للحالات الطارئة.. انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أشاد الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، بانتظام أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2024/ 2025.

وقال نائب رئيس الجامعة، إن الجامعة أعدت كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الراحة والرعاية للطلاب أثناء أداء امتحاناتهم.

وأضاف عبد المحسن، خلال اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أنه جرى توفير فرق الطبية للحالات الطارئة، أماكن مخصصة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للتيسير عليهم.

أكد على ضرورة الاستمرار في انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات، لضمان انتظام وحُسن سير أعمال الامتحانات.

وأثنى نائب رئيس جامعة الإسكندريةK على الدور الفاعل لمركز القياس والتقويم في متابعة سير الامتحانات، وعلى جهود الإدارة العامة لرعاية الشباب في تنظيم الأنشطة الطلابية والمشاركة الفعالة في مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية.

ووجّه وكلاء الكليات بضرورة تشجيع طلاب الفرق النهائية على المشاركة في الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات، والذي يهدف إلى قياس جودة الخدمات التعليمية ورضا الطلاب عن تجربتهم الجامعية.

وأشار إلى المشاركة المتميزة للجامعة في البرنامج الرئاسي "مودة"، وتنظيم فعاليات وورش عمل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، خاصة من ذوي الإعاقة، مثمنًا الجهد الذي بذله الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية السابق، وفريق العمل، في تنفيذ هذه المبادرة المجتمعية الهامة.