السيطرة على حريق داخل جراج عقار سكني فى القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة القليوبية، من السيطرة على حريق اندلع داخل جراج بعقار سكني، وأسفر عن اشتعال النيران في سيارة خاصة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق في جراج أسفل عقار سكني، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع الحريق، حيث نجحت القوات في محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي السيارات أو أجزاء العقار.

وباشرت الجهات المعنية تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، ومعاينة موقع الحادث.

وأكد مصدر أمني، أن سرعة استجابة قوات الحماية المدنية ساهمت في احتواء الحريق ومنع وقوع كارثة أكبر، مشيرًا إلى أنه يُرجح أن يكون الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي، فيما تستكمل التحقيقات لتحديد السبب بشكل دقيق.