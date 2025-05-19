رئيس جامعة الأقصر تتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الألسن -صور



الأقصر- محمد محروس:



أجرت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، صباح اليوم، جولة تفقدية بكلية الألسن؛ لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتأكد من انتظام العملية الامتحانية داخل اللجان.

وكان في استقبالها الدكتور محمود النوبي أحمد، عميد الكلية، والدكتور محمد أحمد حمزة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري بالكلي، حيث رفقوها خلال الجولة، متابعتها سير الامتحانات، واطمأنت على تطبيق القواعد المنظمة داخل اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب.

وتفاعلت رئيس الجامعة، مع عدد من الطلاب، واستفسرت عن مستوى الامتحانات ومدى وضوح الأسئلة، مؤكدة أهمية توفير بيئة هادئة وآمنة تساعدهم على التركيز، والاستجابة الفورية لأي احتياجات طارئة.

وأشادت الدكتورة صابرين عبد الجليل، بجهود إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس في تنظيم الامتحانات، وتوفير الدعم اللازم للطلاب، مشيرة إلى أن الجامعة تواصل متابعتها اليومية لسير الامتحانات بكافة الكليات؛ لضمان الالتزام والانضباط.