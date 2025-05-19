مأساة فتاة تهز الوادي الجديد.. استغلال جنسي وابتزاز على يد زميلها وقريبها

كتب ـ محمود عجمي:

شهدت محافظة الوادي الجديد واقعة مؤلمة بطلتها فتاة تُدعى "م"، تبلغ من العمر 16 عامًا، طالبة بالمرحلة الثانوية التجارية، تعرضت لواقعة استغلال وابتزاز على يد زميلها وصديقه، ثم لاحقًا على يد أحد أقاربها.

بدأت القصة، عندما نشأت علاقة عاطفية بين "م" وزميلها "ي"، استمرت قرابة عام، تمكن خلالها الشاب من كسب ثقتها، وفي أحد الأيام خرجت الفتاة لشراء بعض المستلزمات، فاتصل بها "ي" وعرض توصيلها بدراجته النارية؛ وافقت الفتاة، إلا أنه غيّر وجهته إلى منطقة زراعية نائية، بحجة قضاء أمر سريع.

داخل إحدى المزارع، حاول الشاب التودد إليها، قبل أن يظهر صديقه "م" حاملاً كاميرا، ويقوم بتصويرهما دون علمها؛ وعندما رفضت الفتاة الانصياع لطلبه غير الأخلاقي "معاشرتها"، هربت من المكان في حالة من الذعر، وعادت إلى منزلها منهارة.

لم تنتهِ معاناة "م" عند هذا الحد، فبعد يومين، استغل أحد أقاربها – نجل عمها –ويدعى "ح"، غياب والديها، وواجهها بمقطع الفيديو الذي صُوّر لها دون علمها، وبدلاً من مساعدتها، قام بابتزازها وهددها بنشر الفيديو، ما دفعها إلى الرضوخ تحت وطأة التهديد.

تكررت محاولات الابتزاز، حتى اكتشف والدها الأمر بالصدفة، بعد أن لاحظ وجود قريبها في المنزل بشكل مريب، وبمواجهته لابنته، انهارت وأخبرته بما حدث، فاصطحبها إلى قسم شرطة الخارجة، لتحرير محضر رسمي بالواقعة.

وتعود تفاصيل القضية رقم 96 لسنة 2025 جنايات قسم الخارجة، إلى بلاغ تقدمت به فتاة تُدعى "م. م. ح"، تبلغ من العمر 17 عامًا، طالبة بالصف الثاني الثانوي التجاري، اتهمت فيه كلًا من "ي. ف. م" و"ح. م. ح" – نجل عمها – وآخر يُدعى "م. أ. ع"، بالتورط في وقائع استدراجها وتهديدها وارتكاب أفعال منافية للآداب بحقها.

وكشفت تحريات رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الخارجة، عن وجود علاقة عاطفية بين المجني عليها والمتهم الأول، تطورت إلى لقاء داخل إحدى المزارع بدائرة القسم، حيث قام المتهم الأول بملامسة أجزاء من جسدها دون حدوث علاقة كاملة، وذلك بالتنسيق مع المتهم الثالث الذي قام بتصوير الواقعة دون علم الفتاة.

وأوضحت التحريات، أن المتهم الثاني، وهو ابن عم المجني عليها، حصل على الفيديو المصور، وقام باستخدامه لابتزازها وتهديدها بفضحها أمام أسرتها، ما دفعها للرضوخ له، حيث قام بمعاشرتها عدة مرات داخل منزلها.

أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات أسيوط، حكمًا بالسجن المشدد على 3 متهمين في واقعة اعتداء جنسي وابتزاز فتاة قاصر، وقعت أحداثها في دائرة قسم الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، والثاني بالسجن 10 سنوات، والثالث بالسجن 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين الرئيس بالمحكمة ومصطفى محمد رشاد نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عليان جامع و أحمد سعد.