محافظ أسوان يتفقد الخدمات العلاجية بمستشفى النيل التخصصى -صور

أسوان – إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، مستشفى النيل التخصصى، للإطمئنان على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وخاصة أن المستشفى مدرج ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجارى الإستعداد لتطبيقها بداية من يوليو القادم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

وقال إسماعيل كمال، أنه سيتم التنسيق والتواصل مع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وأيضاً رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكى لسرعة التغلب على مشكلة وجود عجز ونقص فى الأطباء بمستشفى النيل، فضلاً عن دعم منظومة الأمن بها لكى تؤدى المستشفى رسالتها فى تقديم الرعاية الطبية المتكاملة لأكثر من 500 ألف نسمة بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن ذلك يتوازى بالتعاقد مع 200 استشارى وأخصائى فى التخصصات النادرة لتوزيعهم على المستشفيات المختلفة حتى يتسنى أداء الخدمات العلاجية ذات الجودة العالية للمواطن الأسواني مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل على الوجه الأكمل.