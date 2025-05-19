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"وقع بالمقطورة".. انهيار كوبري في البحيرة أثناء عبور سيارة نقل -صور

03:22 م الإثنين 19 مايو 2025
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    انهيار كوبري في البحيرة أثناء عبور سيارة نقل (2)
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    انهيار كوبري في البحيرة أثناء عبور سيارة نقل (1)
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البحيرة - أحمد نصرة:

تعرض كوبرى العبد على طريق " أبو المطامير - كفر الدوار"، بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، لانهيار جزئي، أثناء مرور سيارة نقل ثقيل محملة بمواد البناء أعلاه.

وقال شهود عيان، إن كابينة السيارة والصندوق الأساسي مرا أعلى الكوبري، ولدى مرور المقطورة تعرض لانهيار جزئي وحدوث فجوة سقطت بها المقطورة.

ويجرى حاليًا عملية رفع المقطورة وإزالة آثار الحادث، وتتواجد لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير لمعاينة الموقع تمهيدًا لبدء عمليات الإصلاح.

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انهيار كوبري محافظة البحيرة انهيار جزئي مواد البناء
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