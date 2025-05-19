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مصرع عامل داخل مصنع سكر قوص بقنا

03:18 م الإثنين 19 مايو 2025

صعق كهربائي - تعبيرية

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي عامل مصرعه، اليوم الاثنين، صعقًا بالكهرباء خلال قيامه بعمله داخل مصنع سكر قوص، جنوبي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بمصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مصنع السكر .

وبعد الفحص تبين مصرع عمر.أ.أ، عامل، صعقًا بالكهرباء خلال عمله في تعبئة السكر داخل مصنع سكر قوص، وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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مصرع عامل مصنع سكر صعق محافظة قنــا
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