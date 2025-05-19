أمن أسوان في مهمة لكشف لغز العثور على جثتين مقتولتين بكوم أمبو

أسوان - إيهاب عمران:

يكثف رجال المباحث بأسوان، جهودهم لحل لغز العثورعلى جثتين أمام مزلقان قرية النجاجرة بمركز كوم امبو.

تلقى اللواء محمد أبوالليل مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم امبو، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثتين أمام مزلقان قرية النجاجرة، وانتقلت قوات البحث الجنائي إلى موقع الحادث، وتوصلت التحريات إلى أن الجثتين ل"م.أ" 26 سنة و "م.ف" 20 سنة مصابين بطلقات نارية وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة.

وكلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائى بالمديرية بسرعة التحري وكشف ملابسات الحادث والتوصل للجناة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.