محافظ الأقصر يبحث مع وفد هيئة الأنفاق مشروع القطار الكهربائي السريع -صور

الأقصر- محمد محروس:

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، المهندس أسامة زكي، الاستشاري العام لمشروع القطار الكهربائي السريع وممثل الهيئة القومية للأنفاق، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التنسيق بشأن تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع ودراسة مساره داخل نطاق المحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان مسار القطار داخل محافظة الأقصر، إلى جانب مناقشة عدد من التداخلات الفنية والأعمال الصناعية، خاصة المتعلقة بربط شرق المدينة بغربها، وإنشاء كبارٍ للمشاة لخدمة المناطق السكنية.

وأكد المهندس أسامة زكي أن المشروع يمثل انطلاقة حقيقية لمنظومة القطارات الكهربائية السريعة في مصر، مشيراً إلى أنه سيكون نقلة نوعية في وسائل النقل، حيث يوفر وسيلة آمنة وسريعة وعصرية لنقل الركاب والبضائع. وأوضح أن السرعة التصميمية للقطار السريع تبلغ 250 كم/ساعة، بينما تصل سرعة قطارات المراكز إلى 180 كم/ساعة، وقطارات البضائع إلى 120 كم/ساعة، وجميعها تسير على نفس الخط.

وأضاف أن المسار يبدأ من حدائق أكتوبر متكاملاً مع الخط الأخضر "العين السخنة - مطروح"، ويضم ثلاث محطات رئيسية داخل محافظة الأقصر، هي: الأقصر، أرمنت، وإسنا. ويمتد المسار من شرق الطريق الصحراوي الشرقي مروراً بحدود مدينة أرمنت مع مدينة إسنا، ويستكمل حتى مدينة أبو سمبل مروراً بغرب الطريق الصحراوي الغربي.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر دعمه الكامل للمشروع باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى التي تمثل شرياناً جديداً للتنمية، يسهم في ربط المناطق العمرانية والصناعية الجديدة، وتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية، فضلاً عن تسهيل حركة المواطنين داخل المحافظة التي تُعد من أبرز المقاصد السياحية في مصر.

حضر الاجتماع من جانب الهيئة القومية للأنفاق كل من: أحمد حماد، مدير قطاع الأقصر، والمهندس أشرف مندي، مدير عام الأملاك بالهيئة. كما شارك من محافظة الأقصر كل من: المهندسة هناء العربي، مدير المكتب الفني، والمهندس عبد المسيح نبيل، مدير إدارة التخطيط العمراني، والدكتور محمد رزق، رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندس أشرف أنور، مدير مديرية المساحة، وهدية ثابت، مسؤولة قطاع النظافة والتجميل بمدينة الأقصر.