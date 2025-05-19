ضبط 60 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، اليوم الاثنين، حملة تموينية مكبرة بمركز كفر الدوار، على محطات الوقود ومستودعات الغاز، للحد من التلاعب وضمان توافر المواد البترولية بالأسعار الرسمية، ومنع أية ممارسات احتكارية في الكميات والأسعار.

أسفرت الحملة عن ضبط 3 محطات تمويل سيارات جمعت 60 ألف لتر من السولار والبنزين دون وجه حق، تمهيدًا لبيعهم بالسوق السوداء، وذلك بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول المواد البترولية، وحررت المحاضر اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار الحملات الرقابية بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدةً أن الدولة لن تتهاون مع أية ممارسات احتكارية أو محاولات للإتجار غير المشروع بالسلع المدعمة، وخاصة المواد البترولية.