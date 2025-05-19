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توريد 534 ألف طن قمح لمواقع التخزين بالشرقية

02:31 م الإثنين 19 مايو 2025
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    توريد 534 ألف طن قمح لمواقع التخزين بالشرقية (3)
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    توريد 534 ألف طن قمح لمواقع التخزين بالشرقية (1)
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الشرقية - ياسمين عزت:

كشف المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن إجمالي كميات القمح الموردة حتى الآن إلى مواقع التخزين بالمحافظة بلغت 534 ألفًا و431 طنًا و925 كيلوغرامًا، حيث تم توريد 10 آلاف و283 طنًا و517 كيلوغرامًا أمس فقط.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه يتم اتباع إجراءات دقيقة لتسليم الأقماح، تشمل تحرير محضر يوضح بيانات السائق والمركبة والوزن ودرجة النظافة، ويوقع على المحضر كل من أمين شونة مركز التجميع، ومندوب الموقع التخزيني المستلم، والسائق، واللجنة المشكلة، بالإضافة إلى إذن صرف بالكميات المنصرفة ودرجة النظافة.

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