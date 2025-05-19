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مصرع شخص وإصابة سيدة فى حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

02:27 م الإثنين 19 مايو 2025

سيارة اسعاف

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الدقهلية-رامي محمود:

لقى شخص مصرعه، وأصيبت سيدة إثر انقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعة الرياح التوفيقي بطريق (ميت غمر - المنصورة) أمام قرية منشأة عبد النبي بنطاق مركز أجا بمحافظة الدقهلية، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بالواقعة، وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري الى مكان البلاغ، وجرى انتشال جثمان شخص يدعى " محمد عبد الرازق العدل 71 عاما، مقيم طناح، فيما جرى انتشال سيدة مصابة كانت بداخل السيارة.

وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة مما تسبب فى انحرافها وسقوطها بمياه ترعة الرياح التوفيقي.

جرى إيداع جثمان المتوفى فى ثلاجة حفظ الموتى و نقل المصابة بمستشفى أجا المركزى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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مصرع شخص حادث انقلاب سيارة محافظة الدقهلية حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية
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