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وزير الري يتفقد أعمال الصيانة الدورية لخزان أسوان -صور

02:18 م الإثنين 19 مايو 2025
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  • عرض 9 صورة
    وزير الري يتفقد أعمال الصيانة الدورية لخزان أسوان (3)
  • عرض 9 صورة
    وزير الري يتفقد أعمال الصيانة الدورية لخزان أسوان (5)
  • عرض 9 صورة
    وزير الري يتفقد أعمال الصيانة الدورية لخزان أسوان (6)
  • عرض 9 صورة
    وزير الري يتفقد أعمال الصيانة الدورية لخزان أسوان (7)
  • عرض 9 صورة
    وزير الري يتفقد أعمال الصيانة الدورية لخزان أسوان (8)
  • عرض 9 صورة
    وزير الري يتفقد أعمال الصيانة الدورية لخزان أسوان (9)
  • عرض 9 صورة
    وزير الري يتفقد أعمال الصيانة الدورية لخزان أسوان (2)
  • عرض 9 صورة
    وزير الري يتفقد أعمال الصيانة الدورية لخزان أسوان (4)
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أسوان – إيهاب عمران:

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الاثنين، خزان أسوان، للاطمئنان على أعمال الصيانة الجارية بالخزان، والتي تشمل صيانة البوابات وأعمال الجسات بجسم الخزان، فى ثانى أيام زيارته لمحافظة أسوان.

واستعرض الدكتور سويلم أعمال صيانة البيزومترات خزان أسوان، وكذلك أعمال الصيانة الدورية للبوابات لضمان سلامة تشغيلها فى حالات التشغيل والطوارئ، ومراجعة أنظمة تشغيل البوابات، وتطهير مسارات المياه لضمان مرور التصرفات خلف خزان أسوان، بالإضافة إلى إجراء المعاينات اللازمة للخزان، وأعمال صيانة وتأهيل شباك الحماية نظراً لوظيفته الهامة في ضمان سلامة الخزان.

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هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى خزان أسوان محافظة أسوان
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