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اندلاع حريق بمزارع نخيل في قرية القصر بالوادى الجديد -صور

02:14 م الإثنين 19 مايو 2025
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    اندلاع حريق بمزارع نخيل في قرية القصر بالوادى الجديد (2)
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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

نشب حريق في مزارع النخيل بقرية القصر التابعة لمركز الداخلة محافظة الوادى الجديد.

بدورها دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إسعاف للسيطرة علي الحريق بمنطقة مزارع نخيل بقرية القصر، وذلك بعد اشتعال النيران وارتفاع ألسنة اللهب بسبب نشاط الرياح.

وكان اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادى الجديد، تلقى بلاغا يفيد نشوب حريق بزراعات نخيل، مما أسفر عن التهام النيران بعدد كبير من أشجار النخيل وسط محاولات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة لها.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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