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محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع الحاصل على ذهبية المصارعة -صور

02:05 م الإثنين 19 مايو 2025
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    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع الحاصل على ذهبية المصارعة (1)
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    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع الحاصل على ذهبية المصارعة (4)
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    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع الحاصل على ذهبية المصارعة (6)
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    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع الحاصل على ذهبية المصارعة (2)
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    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع الحاصل على ذهبية المصارعة (3)
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الدقهلية-رامي محمود:

كرّم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اللاعب عبد اللطيف منيع ابن مدينة دكرنس، بعد إنجازه الرياضي الكبير بحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية وزن 130 كجم، التي أُقيمت بالمغرب عام 2025، ليضيف بذلك ذهبية جديدة إلى سجله المشرف، محققًا اللقب الإفريقي للمرة الـ19 على التوالي، بين بطولات أفريقيا للشباب والكبار والدورات الأفريقية المختلفة.

وأهدى المحافظ للبطل درع المحافظة، تقديرًا لما حققه من إنجازات مشرفة رفعت اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وشهد اللقاء حضور الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وعدد من القيادات الرياضية، وأعضاء من أسرة البطل.

أكد المحافظ أن الدقهلية دائمًا ما تثبت أنها "ولادة" للنجوم في كافة المجالات، وعلى رأسها المجال الرياضي، مشددًا على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى اهتمامًا كبيرًا بالأبطال الرياضيين، خاصة أصحاب الإنجازات العالمية، وتحرص على تكريمهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأضاف المحافظ: " أن عبد اللطيف منيع هو نموذج ملهم لكل شباب مصر، ومسيرته الرياضية تعكس إرادة حديدية وتفاني في تمثيل الوطن خير تمثيل. نحن فخورون به، ونتمنى له مزيدًا من التألق على الساحة الدولية".

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طارق مرزوق محافظ الدقهلية عبد اللطيف منيع بطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية وزارة الشباب والرياضة منى عثمان
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