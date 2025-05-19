محافظ أسيوط يضبط مخالفة خبز ناقص الوزن خلال جولة مفاجئة – صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها أحد المخابز البلدية بشارع 26 يوليو بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك في إطار حرصه على متابعة الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ضمن "رؤية مصر 2030".

رافق المحافظ خلال الجولة ممدوح جبر، رئيس حي غرب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تفقد سير العمل داخل المخبز واطلع على مراحل إنتاج الخبز البلدي. وخلال الجولة، قام المحافظ بوزن عينة عشوائية من الأرغفة، ليتبين وجود نقص في الوزن بلغ 10 جرامات عن المواصفات القياسية المعتمدة.

ووجه المحافظ، بتحرير محضر مخالفة ضد المخبز لمخالفته أحكام القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد اللواء هشام أبو النصر، أن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومطابقته للمواصفات الفنية، ومنع أي تلاعب في حصص الدقيق أو الإضرار بقوت المواطنين.

وشدد المحافظ على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حياة المواطنين اليومية، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات لائقة تليق بالمواطن الأسيوطي.