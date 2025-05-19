جامعة سوهاج تطلق قافلة طبية بقرية الكوامل بحري -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أطلقت جامعة سوهاج قافلة طبية توعوية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية)، والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية مجانا لأهالي قرية الكوامل بحري بمركز سوهاج، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التعاون المستمر والمشاركة الإيجابية مع الجامعة في تقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين في مجالات متعددة في المناطق والقرى الأولي بالرعاية داخل المحافظة، بما يساهم فى دعم الدور المجتمعي والتنموي والخدمى للجامعة ومسؤولياتها تجاه المجتمع بمختلف قطاعاته، والمساهمة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من خلال تقديم خدمات صحية وتوعوية شاملة.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي وتوزيع العلاج بالمجان على ٦٠٠ مواطن، بمشاركة ١٥ طبيب من التخصصات الطبية المختلفة بالإضافة إلى تحويل 23 حالة للمستشفى الجامعي لاستكمال الفحوص والعلاج.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب، أن الكلية حريصة على المشاركة الفاعلة في مثل هذه القوافل التي تتيح الفرصة لتقديم خدمة طبية متميزة، حيث اشتملت القافلة على ١٠ تخصصات مختلفة، شملت: الباطنة، الأطفال، الجلدية، الأنف والأذن، العظام، الجراحة العامة، المسالك البولية، النساء والتوليد، الرمد، والأسنان.

وأضاف الدكتور خالد عبد العال، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيغ، أن القافلة شملت كذلك عقد ثلاث ندوات توعوية هامة لأهالي القرية عن مخاطر التسمم بـ”حبة الغلة"،وقضية العنف ضد المرأة، إلى جانب ندوات توعوية عن خطورة الإدمان والوقاية منه وطرق العلاج بمشاركة صندوق مكافحة الإدمان

و أشار الدكتور أحمد عاطف، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، إلى أنه كان للقافلة أثرا واضحا في خدمة المواطنين بالقرية، والاستفادة ونشر الوعي، حيث تأتي ضمن خطة الجامعة لدعم الأنشطة الثقافية والتطوعية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف نشر الوعي الصحي، وخدمة المواطنين في المناطق البعيدة عن الخدمات الطبية المتخصصة.

شارك بالقافلة الدكتور علاء غالب وكيل كلية طب الأسنان لخدمة المجتمع، والدكتورة ثريا محمد وكيل كلية التمريض لخدمة المجتمع والدكتوره، مروة شعبان هاشم استاذ مساعد الكيمياء الحيوية، والدكتورة ميراي مدحت مدرس الطب الشرعى والسموم، والدكتورة رشا الحداد مدرس الطب الشرعى والسموم، فراج علي حسن مدير إدارة خدمة المجتمع بكلية الطب، ونشأت عباس مدير ادارة النشاط الرياضي واسلام حجازي محجوب مسئول القوافل الطبية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.