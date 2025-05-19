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بسبب خلافات الجيرة.. إصابة شقيقين فى مشاجرة بأسوان

12:44 م الإثنين 19 مايو 2025

سيارة اسعاف- ارشيفية

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أسوان – إيهاب عمران:

أصيب شقيقان بطلقات نارية فى مشاجرة بين عائلتين بقرية 7 قبلى بمركز كوم امبو محافظة أسوان.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم امبو، بورود بلاغ من الأهالى، بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين فى قرية 7 قبلي، بسبب خلافات الجيرة، ووجود مصابين.

وانتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة "أ.ص" 40 سنة، وشقيقه عمر 38 سنة بطلقات نارية فى الكتف والساق، وجرى نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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طلقات نارية مشاجرة كوم امبو محافظة أسوان محمد أبو الليل مدير أمن أسوان
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