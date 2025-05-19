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ماتوا من العطش.. مصرع 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الذهب في أسوان

12:19 م الإثنين 19 مايو 2025

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أسوان – إيهاب عمران:

لقى 5 أشخاص مصرعهم بعد، أن ضلوا الطريق أثناء قيامهم بالتنقيب عن الذهب الخام بمنطقة العلاقى فى أسوان.

تلقى اللواء محمد أبوالليل مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، بورود بلاغ من الأهالى بعثورهم على جثث 5 أشخاص فى منطقة صحراوية بجبال العلاقي.

وانتقلت قوات البحث الجنائى الى موقع الحادث، وتوصلت التحريات الأولية إلى أن الجثث لـ5 شباب هم: "م.ج" من منطقة كيما بمدينة أسوان، و"م.س"، من قرية الرغامة بكوم أمبو، و"ع.خ"، من محافظة سوهاج، و" أ.م" من قرية الرغامة بمدينة كوم أمبو، و"م.ا"، من محافظة سوهاج"، وتم نقل الجثث إلى مشرحة أسوان.

وترجح المعاينة المبدئية أنهم ماتوا من العطش بعد أن تاهوا فى الصحراء أثناء محاولتهم التنقيب عن الذهب، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

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التنقيب عن الذهب الذهب الخام محافظة أسوان مدير أمن أسوان محمد أبوالليل
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