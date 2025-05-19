توريد 132 ألف طن قمح إلى 28 موقعًا تخزينيًا بأسيوط -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها منذ بداية موسم التوريد وحتى اليوم بلغت نحو 132 ألف طن، تم استلامها في 28 موقعًا تخزينيًا موزعة على مراكز ومدن المحافظة، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح المحافظ، أن موسم التوريد للعام 2025 يشهد انتظامًا وكفاءة في الأداء، حيث تم حصاد 182 ألف فدان من إجمالي المساحة المزروعة بالقمح هذا الموسم، والتي بلغت 188 ألفًا و149 فدانًا على مستوى المحافظة.

وأكد أبو النصر، أهمية التنسيق الكامل بين مديرية التموين، برئاسة خالد محمد، ومديرية الزراعة، برئاسة المهندس خميس محمد، إلى جانب جهود اللجان الميدانية المشكلة لمتابعة أعمال التوريد، بهدف ضمان سير العملية بسلاسة وحل أي معوقات قد تواجه المزارعين.

ودعا المحافظ، المزارعين إلى مواصلة توريد محصول القمح، مشيرًا إلى أن مستحقاتهم المالية تُصرف خلال 48 ساعة كحد أقصى، دعمًا لجهودهم وتحفيزًا على زيادة معدلات التوريد. كما شدد على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتيسير عملية التوريد، لما يمثله القمح من أهمية استراتيجية في دعم المخزون القومي وتحقيق الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الدولة وفرت جميع الإمكانات اللازمة لإنجاح موسم التوريد، من خلال تجهيز مواقع الاستلام والتخزين التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 160 ألف طن، مع الالتزام الكامل بإجراءات الجودة وسهولة الإجراءات.

وفي سياق متصل، أعلن محافظ أسيوط عن تخصيص عدة خطوط ساخنة تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين بشأن عملية التوريد، وهي: (114) و (2135858/ 088) و (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة هنا .