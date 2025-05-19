مريض نفسي يطعن حفيده بسلاح أبيض في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تعدى عجوز يعاني من مرض نفسي، على حفيده بسلاح أبيض "سكين"، في جهينة شمالي محافظة سوهاج، ما نتج عنه إصابته بطعنة نافذة بالصدر.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة، بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول فاروق ف 26 عامًا عامل مصاباً بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسري، وتحويله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديد.

أفاد والده 62 عامًا عامل بأن "جد المصاب" صابر ا 83 عامًا عامل تعدي على نجله بالضرب بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته مما نتج عنه إصابته، لمعاناته من مرض نفسي.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم "سكين" بإرشاده، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.