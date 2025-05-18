استعادة 27 فدانًا من أراضي الدولة في الوادي الجديد -صور

الوادي الجديد – محمد الباريسي:



شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، حملة موسعة لإزالة تعديات على أراضي الدولة، أسفرت عن استرداد 27 فدانًا جرى التعدي عليها في قريتي صنعاء وبورسعيد التابعة للمدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الإقليم.

الحملة التي جاءت في إطار خطة الموجة 26 لإزالة التعديات، نجحت في إنهاء 3 حالات تعدٍّ بالكامل، واستعادة الأراضي المتعدى عليها، في خطوة تؤكد استمرار جهود الدولة في الحفاظ على ممتلكاتها ومنع الاستيلاء غير القانوني على أراضيها.

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة الإزالات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي حالة تعدٍّ، سواء كانت بالزراعة أو بالبناء.

وأوضح الزملوط أن الإجراءات تتضمن تحرير محاضر ضد المخالفين، خاصة من لم يستكملوا إجراءات التقنين أو تقاعسوا عن سداد مستحقات الدولة، لافتًا إلى أن العقوبات قد تصل إلى الإزالة الفورية وتوقيع غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، في إطار تطبيق القانون واستعادة هيبة الدولة.

تأتي هذه الحملة ضمن أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وهي حملة وطنية أطلقتها الحكومة المصرية في 2024، كأحد أبرز أدوات التصدي للتعديات على أراضي الدولة، لا سيما في المحافظات الحدودية والزراعية مثل الوادي الجديد.

وكانت الحكومة، أطلقت هذه الموجات في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، لمواجهة التوسع غير المشروع في البناء والزراعة على أراضي الدولة.

ومنذ إطلاق أول موجة، نجحت الدولة في استعادة آلاف الأفدنة والمباني من أيدي المعتدين، في إطار خطة شاملة لحوكمة إدارة الأراضي وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.