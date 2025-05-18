تفاصيل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء بين أب وابنه بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

شهدت قرية سللنت التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية مشهدًا مروعًا، حيث تحول خلاف عائلي بين أب وابنه إلى اشتباك دامٍ بالأسلحة البيضاء، انتهى بتبادل الطعنات وإصابات خطيرة للطرفين.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة عنيفة بين أب ونجله استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية عن نشوب خلاف بين "رضا م." (61 عامًا) ونجله "محمد" (24 عامًا)، تطور إلى مشاجرة استل فيها الطرفان أسلحة بيضاء، وخلال الاشتباك، أقدم الابن على طعن والده في منطقة الرقبة بسلاح أبيض، فيما رد الأب بإحداث إصابات قطعية في رأس ووجه الابن.

جرى نقل الأب والابن المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث.