بـ 20 مليون.. جهود مكثفة لضبط تشكيل عصابي سرق مشغولات ذهبية في قنا



قنا- عبدالرحمن القرشي:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، مجهوداتها لضبط المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من جواهرجي قيمتها 20 مليون جنيه في قرية الرواتب، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بتعرض جواهرجي للسرقة على يد مجموعة لصوص في قرية الرواتب التابعة لدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص، أن جواهرجي مندوب يعمل في محل ذهب خلال عودته بمصوغات ذهبية قيمتها 20 مليون جنيه لتوزيعها على بعض المحلات، اعترضه اللصوص وسرقوا المصوغات الذهبية بكاملها في قرية الرواتب مركز أبوتشت.

على الفور تقرر تشكيل فريق بحث لتكثيف التحريات للقبض على المتهمين وإعادة المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.