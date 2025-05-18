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مصرع وإصابة شخصين في حادث سيارة على طريق المطرية بورسعيد

02:53 ص الأحد 18 مايو 2025

انقلاب سيارة ربع نقل

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بورسعيد- طارق الرفاعي:

لقيت سيدة مصرعها، بينما أصيب شخص آخر، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق المطرية بورسعيد.

واستقبل مستشفى 30 يونيو بجنوب بورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، جثة السيدة "أميرة منصور السيد علي"، 28 عامًا، ووالدها "منصور السيد علي"، 60 عامًا، مصاب وفي غيبوبة تامة، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق المطرية بورسعيد.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم.

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