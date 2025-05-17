مصرع شاب غرقًا في نهر النيل بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه غرقًا، أثناء الاستحمام في نهر النيل هربًا من حرارة الجو، دائرة مركز شرطة دار السلام محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بغرق شخص في نهر النيل دائرة مركز شرطة دار السلام.

تبين من التحريات الأولية غرق "ياسر. ش" 24 عامًا يقيم بناحية قرية أولاد سالم بحرى، وأشارت التحريات إلى أنه أثناء استحمام المذكور في نهر النيل بذات الناحية غرق فيه لعدم إجادته السباحة.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية من انتشال جثة الغريق، وإيداعها مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.