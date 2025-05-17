المركز الثقافي اللبناني الماروني بالإسكندرية يُكرّم إرث البابا فرنسيس بـ"وثيقة الأخوة الإنسانية" -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

نظم المركز الثقافي اللبناني الماروني بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، فعالية بعنوان "وثيقة الأخوة الإنسانية في حب البابا فرنسيس"، بكنيسة القديسة تريزيا الطفل يسوع المارونية بالإسكندرية، برئاسة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، ورئيس مجلس أمناء المركز الثقافي اللبناني الماروني.

شهدت الفعالية حضورًا واسعًا من شخصيات دينية وأكاديمية ودبلوماسية وإعلامية بارزة، حيث أدار الصالون الثقافي مي الشيخ، المشرف العام على مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية، بمشاركة الدكتور إبراهيم الجمل، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر ومدير عام الدعوة والإعلام الديني، والخوري شربل الماعوشي، راعي كنيسة القديسة تريزيا الطفل يسوع المارونية بالإسكندرية، إلى جانب عدد من قيادات المجتمع المدني.

وخلال الفعالية، ألقى المطران جورج شيحان كلمة افتتاحية أكد فيها على أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية التي تم توقيعها في أبوظبي عام 2019 من قبل قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مشيرًا إلى أنها تعكس أسمى معاني الوحدة والتآخي بين البشر، وترسّخ قيم التسامح والتعايش ونبذ العنف والتطرف.

كما تناول المطران شيحان في كلمته إرث البابا فرنسيس، الذي كان رمزًا للحوار بين الأديان، وسلط الضوء على مواقفه الداعمة للعدالة الاجتماعية والسلام العالمي، مشيرًا إلى دعواته المستمرة لإنهاء النزاعات المسلحة، بما في ذلك دعوته الأخيرة لوقف الحرب في غزة وحماية المدنيين.

واختتم المطران كلمته بالإشادة بدور مصر التاريخي في احتضان التنوع والتسامح، مستذكرًا زيارة البابا فرنسيس إلى مصر عام 2017، والتي عززت العلاقات بين الأديان وأسهمت في توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، مؤكدًا على أهمية العمل الجماعي لتحقيق رؤيته في بناء مستقبل أكثر سلامًا وعدلًا.