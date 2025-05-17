وكيل صحة الشرقية يتابع تجهيز وحدة قرية المهدية للاعتماد الصحي

الشرقية - ياسمين عزت:

استكمل الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، جولاته التفقدية بزيارة وحدة طب الأسرة بقرية المهدية التابعة للإدارة الصحية بههيا، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لاعتماد الوحدة ضمن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR"، برفقة الدكتور فادي جلال، مدير عام الطب الوقائي، وبحضور الدكتور عبدالله خطابي، مدير الإدارة الصحية بههيا.

تفقد وكيل الوزارة أقسام الوحدة المختلفة، وراجع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية، وكفاءة الأجهزة الطبية، ومدى تدريب الفريق الطبي على إجراءات الجودة والسلامة والصحة المهنية.

كما تابع جميعة، ملفات طب الأسرة، موجهاً بسرعة استكمالها، ومشدداً على ضرورة تحسين مؤشرات الأداء في خدمات الرعاية الأولية وتنظيم الأسرة، مع التأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة وتفعيل غرفة المشورة الخاصة بمبادرة "الألف يوم الذهبية".

واستمع خلال جولته لآراء المواطنين المترددين على الوحدة بشأن مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً أهمية تلبية احتياجاتهم الصحية.

وفي سياق متصل، تفقد وكيل الوزارة عيادة الأسنان بالوحدة، مؤكداً على أهمية تطوير الخدمة الطبية بها، والتركيز على العلاج التحفظي والوقائي وتقليل الاعتماد على العلاج الدوائي، بما يتماشى مع معايير "جهار".

وشدد على ضرورة استكمال التجهيزات اللازمة في كافة الأقسام، ورفع كفاءة الوحدة بما يؤهلها للاعتماد الرسمي ضمن التوقيت المحدد، مع الاستمرار في تدريب وتأهيل الفرق الطبية لضمان تقديم خدمات صحية مستدامة وذات جودة عالية.





