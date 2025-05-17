تكريم إدارة الأمومة والطفولة بالشرقية لتميزها في برنامج المسح الوراثي

الشرقية- ياسمين عزت:

هنأ الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وذلك بمناسبة تكريمها من قبل الإدارة العامة للأمراض الوراثية والإعاقة بوزارة الصحة والسكان، ومنحها شهادة تقدير نظير التميز في تنفيذ البرنامج القومي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، وتحقيق نتائج متميزة خلال الربع الأول من عام 2025.

وأشاد "جميعة" بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل، وعلى رأسهم الدكتور سامح مجدي إسكندر، مدير الإدارة ومنسق البرنامج، وكذلك الأستاذة حنان أحمد هاني، والأستاذة ولاء إسماعيل عباس، مفتشتا رعاية الأمومة والطفولة بالمديرية، مشيدًا بإخلاصهم وتفانيهم في الارتقاء بجودة الأداء وتحسين مؤشرات العمل، بما يضمن تقديم خدمات صحية متميزة للأطفال حديثي الولادة في نطاق المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة أن هذا التكريم هو انعكاس مباشر لحرص فرق العمل على الالتزام بتطبيق السياسات الصحية الوطنية، وتنفيذ البرامج القومية بكفاءة وفعالية، مشددًا على استمرار دعم المديرية الكامل لكافة الإدارات الفنية، لتوفير خدمات وقائية وعلاجية متميزة تحفظ صحة وسلامة المواطنين.

كما وجَّه الدكتور هاني جميعة الشكر والتقدير للدكتور بهاء أبوشعيشع، وكيل المديرية، والدكتور فادي جلال، مدير عام الطب الوقائي، وجميع العاملين بالإدارة والفرق التابعة لها بالإدارات الصحية المختلفة، على ما يبذلونه من جهود مخلصة تصب في صالح أبناء محافظة الشرقية.

من جانبه، أوضح محمود عبدالفتاح، مدير المكتب الإعلامي بمديرية الصحة، أن إدارة رعاية الأمومة والطفولة تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل الوقائي، حيث تقدم خدمات هامة تشمل متابعة الحمل والحوامل، والتطعيمات، ومتابعة النمو والتغذية، والكشف المبكر عن الإعاقة والأمراض الوراثية، إلى جانب توفير الألبان المدعمة للأطفال، وهو ما يسهم في تحقيق مؤشرات صحية إيجابية وتخفيف الأعباء الصحية مستقبلاً.