نجاح أول عملية حقن بدواء "لوسنتس" لطفل مبتسر فى مستشفى رمد المنصورة

الدقهلية ـ رامي محمود:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، نجاح فريق طبي بمستشفى رمد المنصورة في إجراء أول عملية من نوعها لحقن دواء "لوسنتس" (Lucentis) داخل الجسم الزجاجي لطفل مبتسر يعاني من اعتلال الشبكية الناتج عن الولادة المبكرة (ROP)، وذلك في إطار مبادرة "رؤية أمل" للكشف المبكر عن المرض والوقاية من مضاعفاته التي قد تصل إلى فقدان البصر.

وقال الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن "هذا التدخل النوعي يمثل خطوة محورية في تطوير خدمات الرعاية الصحية للأطفال حديثي الولادة، ويفتح آفاقًا واسعة لتوسيع المبادرة مستقبلًا، كما يعكس التزام القطاع الصحي بالمحافظة بتوفير أحدث الأساليب العلاجية لأكثر الفئات عرضة للمخاطر".

وأضاف مدكور، أن العملية أُجريت على يد فريق متخصص في جراحة الشبكية ضم الدكتور أحمد النجدي والدكتور محمد معوض، وبمشاركة فريق التمريض بقيادة الممرضة عزة عيد، ومنسقي المبادرة الدكتورة هيام الحماقي والدكتور عمرو زغلول.

وبدأت متابعة الحالة منذ دخولها إلى حضّانة مستشفى السنبلاوين العام، حيث قامت الدكتورة دعاء نبيل، رئيس قسم الحضّانات، بتسجيل الطفل ضمن نظام المبادرة الإلكتروني، وتم تحديد موعد الفحص بالتنسيق مع مستشفى الرمد وفقًا للبروتوكول الطبي المعتمد.

تأتي هذه الخطوة تحت رعاية الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، وإشراف مباشر من الدكتور أحمد حسان، مدير مستشفى رمد المنصورة و استشاري الرمد بمديرية الصحة، وبمتابعة دؤوبة من الدكتورة بسمة شوكت، مدير إدارة الحضّانات بالمديرية.

يُذكر أن مبادرة "رؤية أمل" أطلقتها مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية في فبراير 2025 بالتعاون مع وحدة المبتسرين بجامعة المنصورة، بإشراف الأستاذ الدكتور محمد رضا بسيوني، والأستاذ الدكتور أمجد النقراشي، وتهدف إلى إجراء الفحوصات المبكرة لأطفال الحضّانات المعرضين للإصابة بـ ROP، في إطار نموذج متكامل يجمع بين الرعاية المركزة للأطفال وخدمات طب العيون.