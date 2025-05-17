مصرع طفل في بيارة صرف صحي مكشوفة بالفيوم.. والأهالي يطالبون بمحاسبة المسؤولين - صور

الفيوم - حسين فتحي:

سادت حالة من الحزن والغضب الشديدين قرية منشأة حلفا التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك عقب العثور على جثة الطفل عاصم محمد رجب داخل بيارة صرف صحي بالقرية، بعد ساعات من اختفائه في ظروف غامضة، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور قسم شرطة مركز إطسا، يفيد بتغيب الطفل عاصم في ظروف غامضة.

وتحرك أهالي القرية في محاولة للعثور على الطفل المفقود، خاصة أن أسرته تحظى بسمعة طيبة في القرية وليس لها أي خلافات أو عداوات مع أحد.

وبعد ساعات من البحث المضني، عثر أهالي القرية على جثة الطفل مسجاة داخل بيارة صرف صحي، وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية الأولية أن الطفل خرج من منزله للعب مع أقرانه الصغار، وأثناء سيره في أحد شوارع القرية، انزلقت قدمه وسقط داخل بيارة صرف صحي كان تركها مقاول مشروع الصرف الصحي بالقرية مكشوفة وبدون غطاء، مما أدى إلى وقوع الحادث المأساوي.

وجرى انتشال جثة الطفل ونقلها إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، حيث قررت النيابة العامة ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المقاول المسؤول عن مشروع الصرف الصحي بالقرية للتحقيق معه في واقعة الإهمال التي أدت إلى فقدان حياة الطفل.