"رقص بالملابس الداخلية".. مشجع مالية كفر الزيات بعد الاحتفال المثير للجدل: "حياتي تدمرت"

الغربية – مروة شاهين

أثار مشجع فريق مالية كفر الزيات جدلاً واسعاً بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول وهو يقوم بتصرف اعتبره البعض غير لائق، أثناء تشجيعه فريقه خلال مباراة أمام مركز شباب تلا، ضمن منافسات دوري القسم الثاني.

في لحظة فرح هستيرية بعد تسجيل فريقه الهدف الخامس، خلع المشجع ويدعى "حمادة" جلبابه وبدأ يرقص بطريقة لفتت الأنظار، ما أدى إلى موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تصريح خاص لـمصراوي، قال حمادة: "أنا راجل بسيط على باب الله، بشتغل باليومية ومريض، والفرحة خدتني لما شفت فريقي بيكسب بخمسة أهداف.. اتحمست زي أي مشجع وشجعت بطريقتي، لكن ما كنتش أقصد أزعّل حد ولا أعمل فضيحة".

وأضاف: "اللي حصل كان تلقائي، ومش أنا بس اللي بيفرح كده في الماتشات، الناس كلها بتتصرف بعفوية لما تفرح، لكن للأسف الفيديو قلب حياتي، عيالي زعلوا مني، وأهلي شافوا اللي حصل على إنه فضيحة".

وأكد حمادة أنه من المشجعين الدائمين لفريقه، ويحضر كل مبارياته، مشيراً إلى أن ما فعله كان بدافع الحب والانتماء، وليس بقصد إثارة الجدل.

وأكد المشجع أنه من محبي فريق مالية كفر الزيات، ويحرص على حضور مبارياته دائمًا، مشيرًا إلى أن فرحته بالفوز الكبير على فريق قوي مثل تلا دفعته للتصرف بشكل عفوي وغير مدروس.

ومن جانبه كلف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تصرفات غير لائقة لأحد المشجعين خلال مباراة أقيمت بنادي المالية بكفر الزيات، وذلك في إطار غير حضاري من التشجيع.

كما وجّه الوزير رئيس قطاع الرياضة بمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم لمتابعة الواقعة واتخاذ ما يلزم وفق اللوائح، تأكيدًا على أهمية الالتزام بالسلوك الرياضي والانضباط داخل الملاعب.

يُذكر أن فريق مالية كفر الزيات حقق فوزًا مهمًا على مركز شباب تلا، مما ساهم في تصدره المجموعة الخامسة بالقسم الثاني.