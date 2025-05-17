باستخدام الذكاء الاصطناعي.. نجاح جراحة دقيقة لتحرير فك مريض فى مستشفى العامرية العام

الإسكندرية - محمد البدري:

تمكن فريق طبي بمستشفى العامرية العام بالإسكندرية، من إجراء جراحة دقيقة لتحرير مفصل الفك الصدغي (TMJ) لشاب يعاني من تقييد شديد في حركته، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الإجراء الجراحي وضمان الحفاظ على سلامة العصب السابع أثناء العملية.

وأوضح الدكتور ضياء الدين زامل، مدير مستشفى العامرية العام، أن الفريق الطبي بالمستشفى نجح في إجراء جراحة دقيقة وغير مسبوقة لتحرير مفصل الفك الصدغي (TMJ) لشاب كان يعاني من حالة متقدمة من تقييد الحركة، حيث تسبب اندماج العظام والأنسجة المحيطة بالمفصل في فقدان شبه كامل لوظيفته، مما حال دون قدرته على فتح أو إغلاق الفم بشكل طبيعي.

وأضاف أن هذه الحالة النادرة أدت إلى معاناة شديدة في تناول الطعام والتواصل اللفظي، ما أثر سلبًا على جودة الحياة اليومية للمريض، خاصة أنه لم يتلقَ أي تدخل طبي منذ تعرضه لحادث سابق أدى إلى تفاقم المشكلة بمرور السنوات.

وأشار إلى أنه تم استقبال الحالة بالعيادات الخارجية، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تم تحويلها إلى قسم جراحة الوجه والفكين، حيث قرر الفريق الطبي تنفيذ تدخل جراحي دقيق باستخدام أحدث تقنيات التصوير التشريحي ومنظار التخدير، إضافةً إلى الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لضبط خطوات الإجراء الجراحي بدقة متناهية، بما يضمن الحفاظ على سلامة العصب السابع المسؤول عن وظائف الوجه خلال العملية واستعادة الحركة الطبيعية للفك دون أي مضاعفات.

وأكدت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن نجاح هذه العملية يمثل نقلة نوعية في مستوى الجراحات الدقيقة بالمستشفى، ويعكس التطوير المستمر في الخدمات الطبية المقدمة. كما أشادت بكفاءة الفرق الطبية في تطبيق أحدث التقنيات لضمان تقديم أفضل خدمة صحية، موجهةً الشكر للفريق الطبي والتخدير والتمريض على جهودهم الاحترافية وتفانيهم في أداء المهمة.

وأُجريت الجراحة تحت إشراف الدكتور كريم رزيقة، استشاري ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين، وشارك في تنفيذها فريق طبي متخصص، ضم كلًا من الدكتورة إسراء عصام، أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتور مؤمن محمد، طبيب مقيم بالقسم، إلى جانب الدكتور محمد عادل، طبيب مقيم ومتدرب بالزمالة المصرية.

كما تولى الإشراف على التخدير الدكتور عماد حمدي، استشاري التخدير بكلية طب جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع الدكتور محمد إسماعيل، استشاري التخدير ورئيس قسم التخدير بالمستشفى، والدكتورة رانيا محمد، أخصائي التخدير.