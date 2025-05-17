"إلحق قبل ما يغلي".. الدقهلية تطلق موسم حصاد البصل بإنتاج وفير وسعر 5 جنيهات للكيلو

الدقهلية - رامي محمود:

بدأ مزارعو مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، الذي يُعد من أكبر مراكز زراعة البصل في منطقة الدلتا، موسم حصاد محصولهم وسط وفرة إنتاجية تجاوزت الألف طن هذا العام.

ويعتمد أهالي بني عبيد بشكل أساسي على زراعة البصل، حيث يبدأ موسم الحصاد في منتصف مايو ويستمر حتى نهايته، وتشتهر الدقهلية بزراعة نوع مميز من البصل الأحمر يعرف باسم "أحمر طنطاوي"، والذي يميزها عن محافظات الصعيد التي قامت بالفعل بضخ كميات كبيرة من البصل الأبيض في الأسواق خلال الفترة الماضية.

يقول محمد عبد الغني شادي، أحد أبناء مدينة بني عبيد، إن أهالي المركز ينتظرون هذه الفترة من كل عام لبدء جني محصولهم، الذي يتم نشره في البداية وهو "أخضر" لتجفيفه وفرزه استعدادًا لتصدير جزء منه إلى الخارج وطرح الباقي في السوق المحلي.

وأضاف أن نوعية البصل المزروع تتميز بالجودة العالية وهو من النوع "الأحمر"، ويخرج المحصول من الأرض بسعر 5 جنيهات للكيلو الواحد.

وأشار إلى أن الأسعار تشهد انخفاضًا كبيرًا هذا العام، خاصة بعد أن سجل البصل في فترات سابقة أسعارًا وصلت إلى 35 جنيهًا للكيلو، إلا أن وفرة الإنتاج ساهمت بشكل كبير في تراجع الأسعار.

وأعلن شادي عن مبادرة أطلقها أهالي المدينة لبيع البصل بأسعار مخفضة للمواطنين تحت شعار "هات شيكارتك وتعالى.. إلحق قبل ما يغلي"، بهدف توفير البصل بأسعار رمزية تقل عن الأسعار السائدة في السوق.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى دعم المواطنين في مواجهة موجات ارتفاع الأسعار، من خلال توفير كميات كبيرة من البصل بأسعار مناسبة.

وأكد أن هذه المبادرة تستمر للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد النجاح الذي حققته في نسختها الأولى، حيث ساهمت في تخفيف العبء عن الأسر، خاصة في المواسم التي تشهد ارتفاعًا في أسعار البصل.

وأشار شادي إلى أن المبادرة مدعومة من قبل المزارعين والشباب المتطوعين الذين يساهمون في توفير البصل بأسعار مناسبة، تعبيرًا عن المسؤولية المجتمعية ودعمًا للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل.

جدير بالذكر أن محافظة الدقهلية تُعد من المحافظات الرائدة في زراعة البصل، حيث تقع ضمن أول عشر محافظات على مستوى الجمهورية في إنتاج هذا المحصول. وقد زادت نسبة المساحة المنزرعة داخل المحافظة لتتجاوز 35 ألف فدان، بزيادة قدرها أكثر من 10 آلاف فدان عن الأعوام السابقة.