آخر تحديث للحصيلة.. إصابة 46 طالبة بإغماء في جامعة طنطا بسبب ارتفاع الحرارة -فيديو

الغربية - مروة شاهين:

نقل موقع "مصراوي" عبر بث مباشر على صفحته الرسمية بفيسبوك آخر تطورات حادثة إصابة 46 طالبة من الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا بالإغماء، اليوم السبت، أثناء أدائهن امتحان ألعاب القوى داخل الكلية.

وأكد مصدر طبي بالمستشفى الجامعي فى طنطا، أن جميع الطالبات تعرضن لحالة إغماء نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف المصدر، أنه تم خروج عدد كبير من الطالبات بعد تلقيهن العلاج اللازم، بينما لا تزال 18 طالبة أخرى تخضع لفحوصات طبية للاطمئنان على حالتهن.

وعلى صعيد متصل، قرر الدكتور هاني سعيد، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، فتح تحقيق عاجل في ملابسات الواقعة، كما أعلن عن تأجيل الامتحانات إلى يوم الاثنين الموافق 19 مايو الجاري، وذلك حرصًا على سلامة الطالبات ومنحهن الوقت الكافي للشفاء التام.

وفي تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أوضح عميد الكلية أن الحالة الصحية لجميع الطالبات مستقرة حاليًا، مؤكدًا أن حالات الإغماء كانت ناتجة عن الإجهاد وارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن إدارة الكلية ستعمل على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال الامتحانات القادمة لضمان سيرها في أجواء مناسبة.