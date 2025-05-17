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حزنا على ابنها.. وفاة سيدة بعد ساعات من مصرع نجلها في بني سويف

04:34 م السبت 17 مايو 2025
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بني سويف- حمدي سليمان:

ساعات قليلة فصلت بين وفاة الأم و نجلها، في مأساة إنسانية شهدتها قرية بدهل التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، بعد وفاة سيدة حزنا على نجلها الذي لقى مصرعه في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة.

وسادت حالة من الصدمة والحزن الشديد بين أهالى قرية بدهل على تلك الواقعة المأساوية التي لم تستطع فيها الأم تحمل فراق نجلها وصدمة موته، وخلال تشييع جثمان الشاب إلى مثواه الأخير، انهارت والدته ودخلت في نوبة شديدة من البكاء، وتعرضت لحالات متكررة من الإغماء، إلا أن جهود الأهالي في تقديم الدعم المعنوي ومحاولة إفاقتها لم تُجدِ نفعًا، وفارقت الحياة بعد ساعات من دفن ابنها.

كان محمد سيد ابن قرية بدهل التابعة لمركز سمسطا، قد لقى مصرعه في حادث اصطدام سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية "و .هـ ج 3218"، بعمود إنارة على الطريق الأوسطي .

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