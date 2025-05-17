محافظ الإسماعيلية: توريد أكثر من 34 ألف طن قمح محلي ضمن موسم 2025

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أعلن اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، عن ارتفاع إجمالي الكميات الموردة من محصول القمح المحلي خلال موسم 2025 إلى 34 ألفًا و374 طنًا و521 كجم حتى الآن، مؤكدًا أن عملية التوريد تحظى بمتابعة دقيقة على مدار الساعة.

من جانبها، أوضحت شيماء عمر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن هناك غرفة عمليات مركزية تم تشكيلها لمتابعة سير التوريد بالمراكز المختلفة، ورصد أية مشكلات والعمل على حلها فورًا، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ.

وأشارت إلى أن إجمالي الكميات التي تم توريدها يوم الجمعة فقط بلغ 854 طنًا و587 كجم، تم تسليمها إلى صوامع القنطرة شرق وأبوصوير، وصومعة مطاحن شرق الدلتا بالإسماعيلية، ومركزي تجميع القصاصين وأبوسلطان.

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن المستهدف الكلي لتوريد القمح هذا الموسم يبلغ 40 ألفًا و594 طنًا و800 كجم، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة بالمحصول هذا العام وصلت إلى 33 ألفًا و829 فدانًا.

وأضاف “شطا” أن عدد الحقول الإرشادية بمحافظة الإسماعيلية بلغ 26 حقلًا، تم تزويدها بتقاوي مجانية من أجود الأنواع مثل مصر 4، وسدس 14، وسدس 15، وجيزة 171، موضحًا أن الكمية الواردة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بلغت 40 أردبًا.

وأكد محافظ الإسماعيلية ضرورة الاستمرار في تقديم كافة التسهيلات للمزارعين، والتيسير عليهم خلال عمليات التوريد، مشددًا على أهمية تشجيعهم على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، مع تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ لمصادرة أي كميات يتم تداولها خارج الإطار القانوني.

كما وجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن واللجنة العليا المُشكلة لمتابعة التوريد، بضرورة الالتزام التام بضوابط وزارة التموين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحزم ضد أي مخالفات أو تلاعب في عملية التوريد.

وكان المحافظ قد أصدر القرار رقم 373 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا لمتابعة توريد القمح على مستوى المحافظة، برئاسته وعضوية نائب المحافظ، والسكرتير العام، ومدير أمن الإسماعيلية، ورؤساء القطاعات المعنية من الزراعة والتموين والمطاحن وبنك التنمية والائتمان الزراعي وهيئة سلامة الغذاء، إضافة إلى ممثلين عن الجمعية القبانية.

يُذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد أصدر القرار رقم 46 لسنة 2025 بشأن تنظيم استلام القمح المحلي، والذي صدق عليه دولة رئيس مجلس الوزراء بإضافة حافز توريد تشجيعي للمزارعين. ووفقًا للقرار، أصبح سعر توريد الأردب 2200 جنيه لدرجة نظافة أولى (23.5 قيراط)، و2150 جنيهًا لدرجة ثانية (23 قيراط)، و2100 جنيه لدرجة ثالثة (22.5 قيراط)، بشرط أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط، وقد لقي القرار استحسان مزارعي الإسماعيلية.