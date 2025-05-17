بعد 6 أيام من البحث.. انتشال جثمان شاب غرق في النيل بالأقصر

الأقصر- محمد محروس:

نجحت فرق الإنقاذ النهري، بالتعاون مع أهالي قرية البعيرات غرب الأقصر، في انتشال جثمان الشاب عمر قناوي، البالغ من العمر 25 عامًا، بعد 6 أيام من أعمال البحث المتواصلة في مياه نهر النيل، وذلك عقب سقوطه من معدية الأهالي إثر إصابته بنوبة تشنجات مفاجئة أثناء عبوره إلى البر الشرقي.

وفور انتشال الجثمان، جرى نقله إلى مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات القانونية والطبية اللازمة وتسليمه إلى ذويه لدفنه.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر قد تلقت بلاغًا يفيد بغرق شاب في العقد الثالث من عمره، يُدعى "عمر قناوي"، أثناء عبوره المعدية متجهًا إلى مركز القرنة. وعلى الفور، انتقلت فرق الإنقاذ النهري والمسطحات المائية إلى موقع الحادث، وبدأت أعمال البحث التي استمرت لأيام.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.