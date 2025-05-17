إزالة أجزاء من 5 عقارات آيلة للسقوط في الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أزال حي العجمي في الإسكندرية، اليوم السبت، أجزاء من 4 عقارات قديمة آيلة للسقوط في منطقة وادي القمر، وذلك لخطورتها الداهمة على أرواح المواطنين والمارة.

وفي سياق متصل، أزال حي الجمرك عقار بشارع 56 شارع النعناعي، مكون من 4 طوابق، آيل للسقوط، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض، وذلك لخطورته الداهمة.

وتواصل محافظة الإسكندرية إجراء المعاينات اللازمة للمنشآت الآيلة للسقوط لتحديد الموقف الفني الملائم للعقار بما يضمن تحقيق عوامل الأمان حرصًا على سلامة المارة.

كانت محافظة الإسكندرية شكلت لجان مختصة للمنشآت الآيلة للسقوط تقوم بإصدار قرار الإزالة أو الترميم، وإخلاء العقار الآيل للسقوط، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية والأمنية.







