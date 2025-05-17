قرارات عاجلة من جامعة طنطا بعد إغماء طالبات أثناء امتحان بكلية التربية الرياضية



الغربية- مروة شاهين:

أصدر الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، توجيهات بإلغاء كافة الاختبارات العملية بكلية التربية الرياضية، مع اتخاذ كافة إجراءات إسعاف الطالبات المصابات، ووجه المستشفيات الجامعية والادارة الطبية برفع درجة الاستعدادات لإسعاف الطالبات المصابات، مشددا على أن سلامة الطلاب والطالبات لها أولوية أولى وقصوى.

وأضاف رئيس الجامعة خلال بيان رسمي، أنه تجري متابعة دقيقة لحالات الطالبات بمستشفى المنشاوي العام وعددهم 28 طالبة، وبالإدارة الطبية وعددهم 7 طالبات، مؤكدا على استقرار حالاتهن.

كما أصدر رئيس الجامعة تعليماته لعميد الكلية بإعداد تقرير مفصل عن ملابسات الواقعة والوقوف على أسباب حدوثها لتحديد المسؤولية ومنع تكرارها مستقبلا، خاصة مع الأحوال الجوية غير المستقرة.