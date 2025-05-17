السجن 10 سنوات والعزل من الوظيفة للمتهمين في حادث تصادم قطاري الزقازيق

الشرقية- مصراوي:

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم السبت، بمعاقبة 9 من العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من المتهمين الأول والثاني، وتغريمهما 10 آلاف جنيه، فيما عاقبت باقي المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات، مع عزلهم جميعًا من وظائفهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد انتهاء فترة العقوبة.

كما قضت المحكمة بنشر منطوق الحكم في وسيلة إعلامية مناسبة على نفقة المتهمين، وذلك في القضية رقم 794 لسنة 2025 جنايات قسم ثان الزقازيق، والمقيدة برقم 15 كلي جنوب الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي أحمد رجب، بعضوية المستشارين حسام محمد مكاوي، حسام الهجرسي، وخالد عودة، وسكرتارية أحمد غريب.

وتعود وقائع القضية إلى سبتمبر من العام الماضي، حين وقع حادث تصادم مروع بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة في اتجاه القاهرة، والقطار رقم 281 المتجه من الزقازيق إلى الإسماعيلية، أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق.

أسفر الحادث عن وفاة 4 ركاب، بينهم شقيقتان وابنة إحداهما، إلى جانب مسن، فضلًا عن إصابة العشرات بإصابات متفرقة، وهو ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة التي وجهت للمتهمين تهم الإهمال والتقصير الذي أدى إلى وقوع الحادث.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمان الأول والثاني، أحرزا بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وكذلك تسبب المتهمين جميعا في موت أربعة أشخاص، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعونتهم، وعدم احترازهم ومراعاتهم القوانين واللوائح، وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وذلك بأن المتهم الأول خالف اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بمنطقة فك الارتباط «لائحة سلامة التشغيل»، الصادر من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والإعلان رقم 6 لسنة 2023 بشأن فك ارتباط كشك بلوك الزقازيق رقم 5، كونه لم يقم بأداء الدور المنوط به وضبط التحويلة رقم 21 على المسار الرئيسي الصحيح، انتظارًا لوصول قطار الرحلة رقم 281 مما تسبب في انحراف القطار عن مساره والدخول على المسار الفرعي المتوقف به القطار رقم 336 توقفا تامًا انتظارا لمرور القطار الأول، مما تسبب في وقوع الحادث واصطدام القطارين.

وأسند أمر الإحالة للمتهم الثاني بأن خالف اللوائح والقرارات المنظمة للعمل بمنطقة الارتباط الوارد بذات اللائحة والإعلان السابقين، بأن تقاعس عن التواجد بالمكان المنوط به الانتظار للإشارة لقطار الرحلة رقم 281 بخلو السكة، وجاهزية الطريق لمرور القطار، مما تسبب في وقوع الحادث.